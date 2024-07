Familiepark Drievliet

StukTV breekt in bij Duinrell en Drievliet: vlaggen omgewisseld

De mannen van YouTube-kanaal StukTV hebben vannacht ingebroken bij zowel Duinrell in Wassenaar als Drievliet in Den Haag. Dat maakte Drievliet vanochtend bekend op Facebook. Het ging niet zomaar om een inbraak: de youtubers haalden een streek uit. Ze hebben de vlaggen van beide pretparken verwisseld.

Vanochtend vroeg hing er plotseling een Duinrell-vlag naast Drievliet-coaster Formule X, terwijl bij de Kikkerachtbaan in Duinrell een Drievliet-vlag wapperde. Drievliet publiceerde online een beeld van een beveiligingscamera, genomen om 01.01 uur.

Daarop staan StukTV-leden Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt bij het hek van het Haagse park. "Hallo StukTV!", valt erbij te lezen.



Oom agent

"Van onze Formule X kikker je zeker op! We maakten even een kikkersprong toen we onze vlag misten. Maar gelukkig hebben we deze weer terug." Drievliet benadrukt dat dit soort praktijken niet de bedoeling zijn. "Oom agent komt hier nog even naar kijken."



Bij Duinrell heeft men kunnen lachen om de actie, zegt een woordvoerder. "Het is ludiek, al mag het natuurlijk niet, zeker niet aangezien er bij ons op het terrein veel verblijfsgasten overnachten. We willen 's nachts geen overlast." De voorlichter is wel onder de indruk van de bekwaamheid van de vlaggenstelers.



Wintervlaggen

"Ik heb zelf ook weleens vlaggen moeten vervangen en dat is een behoorlijke klus", vult hij aan. "De Drievliet-vlag hing er goed uit bij, dus we nodigen StukTV van harte uit om komende winter te helpen bij het ophangen van onze veertig wintervlaggen."



StukTV, goed voor ruim 2,6 miljoen YouTube-abonnees, is sinds kort weer begonnen met filmpjes waarin spraakmakende opdrachten worden uitgevoerd. Nieuwe video's verschijnen steeds op woensdagmiddag om 17.00 uur. Afgelopen woensdag stonden twee van de drie StukTV-leden nog op het podium bij zomerfestival Lekkergaan in Walibi Holland.