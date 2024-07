Disneyland Paris

Video: zo kom je binnen in de geheime Deadpool-bar van Disneyland Paris

Op zoek naar iets bijzonders om te doen in Disneyland Paris? In het Disney-resort is deze zomer tijdelijk een geheime bar te vinden, in de stijl van de nieuwe Marvel-film Deadpool & Wolverine. Ergens in Disney Hotel New York - The Art of Marvel bevindt zich een schimmige bezemkast waar een exclusieve bar achter verscholen is.

Wie een plek wil reserveren, zal een QR-code moeten scannen in de lobby van het hotel. Vervolgens kan via de externe app Lineberty een tijdvak van één uur geboekt worden, tussen 18.00 en 23.00 uur. Bezoekers nemen de lift naar de zesde etage, waar ze op zoek gaan naar een deur met een Deadpool-symbool erop.

Die gaat open met behulp van een speciaal pasje. Vervolgens moet in het cijferslot van een kluis een code ingevoerd worden. Na een kort gesprek verwelkomt een medewerker de gasten in The Fourth Wall at The Broom Room, zoals de bar heet. De naam is een verwijzing naar het filmprincipe waarbij personages een denkbeeldige vierde wand breken door zich rechtstreeks te richten op het publiek.



Ryan Reynolds

In de ruimte staan verschillende filmrekwisieten uit Deadpool & Wolverine, waaronder een helm, een kenteken, een mok en kostuums van hoofdrolspelers Ryan Reynolds en Hugh Jackman. Een video van Looopings laat zien waar de zogenaamde speakeasy zich bevindt en hoe de toegang precies verloopt.



Op het menu staan drie verschillende cocktails: Redemption (45 euro), For the Mouth of a Merc (28 euro) en Adamantium (28 euro). Verder zijn er de mocktails Hot Pineappool (20 euro) en Canadian Candy Concoction (20 euro). Verder serveert men enkele snacks in dezelfde prijscategorie.