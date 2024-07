Efteling: Danse Macabre

Video: nieuw effect in Danse Macabre-show Efteling

De Efteling-voorstelling met Virginie en Otto Charlatan is vernieuwd. In de muzikale straatact krijgen bezoekers een voorproefje op het verhaal van de nieuwe attractie Danse Macabre, die komend najaar opengaat. Sinds kort wordt gebruik gemaakt van een mysterieus effect.

Als draaiorgel Esmeralda de onheilspellende dodendans begint te spelen, komt er plotseling een grote hoeveelheid rook uit het orgel. In de show wil Otto Charlatan zijn vrouw verrassen met een bijzonder orgelboek met twaalf vrolijke melodieën. Melodie nummer dertien blijkt de Danse Macabre te zijn.

Het zorgt ervoor dat Virginie in paniek raakt en Het Onnoembare - een onzichtbare entiteit - begint te spreken. De voorstelling met de Charlatans is al sinds november 2022 dagelijks te zien, in de aanloop naar de komst van Danse Macabre. De Efteling zorgt regelmatig voor een aangepaste verhaallijn.