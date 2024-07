Parc Astérix Paris

Youtubers krijgen speciale vermelding in Parc Astérix na 35 achtbaanritjes achter elkaar

Parc Astérix zet beroemde youtubers in het zonnetje bij de spectaculaire lanceerachtbaan Toutatis. Een groep Franse bekendheden deed afgelopen voorjaar een poging om zo lang mogelijk te blijven zitten in de 51 meter hoge launch coaster. Twee personen hielden het uiteindelijk 35 ritjes vol.

Ter ere van die prestatie kregen de twee laatst overgebleven waaghalzen - Baghera Jones en Maxime Biaggi - een eervolle vermelding. Hun namen staat sinds kort op een thematisch bord bij de attractie, met de tekst "Record verbroken aan boord van Toutatis".

De achtbaanmarathon werd georganiseerd door het populaire Franse YouTube-kanaal Mcfly et Carlito, dat meer dan zeven miljoen abonnees heeft. Ook de naam van het kanaal verscheen op het nieuwe bord. De opnames vonden plaats op vrijdag 22 maart, nog vóór de start van het seizoen.



Meest gestoorde achtbaan

De video "Wie houdt het het langst vol in Toutatis, de meest gestoorde achtbaan van Europa?" is de afgelopen weken al ruim 5,6 miljoen keer bekeken. Een aparte making-of-video leverde nog eens 1,3 miljoen views op.







Mcfly et Carlito wordt gerund door David Coscas en Raphaël Carlier. Ze behoren tot de bekendste youtubers van Frankrijk. In 2021 vond een vergelijkbare marathon plaats in hetzelfde park, maar toen bij de beruchte loopingachtbaan Goudurix. Daar bleef de teller steken op 31 ritten.



Intamin

Toutatis, geopend in 2023, is 1075 meter lang. De topsnelheid bedraagt 110 kilometer per uur. Fabrikant Intamin uit Liechtenstein ontwikkelde een razendsnelle wissel, waardoor treinen voorwaarts, achterwaarts en uiteindelijk weer voorwaarts gelanceerd kunnen worden.