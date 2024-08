Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nu verkrijgbaar in Slagharen: ijsballetjes gemaakt met vloeibare stikstof

Attractiepark Slagharen presenteert deze zomer een nieuw horecaconcept: ijsballetjes geproduceerd met behulp van vloeibare stikstof. Op het Fonteinplein bij de entree is een kiosk verschenen van de externe firma Ice'n'Go. Directeur Marcel Koudstaal noemt het "uniek premiumijs, gemaakt met 100 procent verse melk en room".

Volgens hem wordt gebruikgemaakt van een "innovatieve productiemethode die resulteert in kleine, intense ijsballetjes zonder ijskristallen of lucht". Het ijs is verkrijgbaar in de smaken limoen-cheesecake, aardbei, citroen-limoen, bananasplit, chocoladewafel, regenboog, bubbelgum en suikerspin.

Eén portie kost 4 euro. "Ons ijs bevat geen kunstmatige kleur- en voedingsstoffen en biedt ook melkvrije, veganistische opties", aldus Koudstaal. Het kraampje is bestickerd met een houtpatroon. "Daardoor past het perfect binnen de unieke sfeer van Slagharen." In een promotiefilmpje komen enkele bezoekers aan het woord.