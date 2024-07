Disneyland Paris

TikTok-filmpje: man komt Disneyland Paris binnen zonder te betalen

Een man heeft gefilmd hoe hij met een omweg Disneyland Paris is binnengekomen zonder te betalen. TikTok-gebruiker Duurky93160 publiceerde eerder deze maand een video waarin hij terechtkomt achter bouwschuttingen bij het Disneyland Hotel, waar de ingang van het Disneyland Park gevestigd is.

Even later wandelt hij door een bosachtig gebied. Daarna is te zien hoe de man op het dak van een gebouw terechtkomt. Het lijkt erop dat hij via de spoorlijn op het dak van een uitgiftepunt voor rolstoelen en wandelwagens geklommen is. Uiteindelijk wandelt hij via een trap naar beneden, het park in.

De beelden werden vorig jaar geschoten, toen het hotel gesloten was voor werkzaamheden. Destijds werd de video al op TikTok gepubliceerd, maar de maker bereikte er geen groot publiek mee. Een nieuwe upload ging deze maand wel viral: het filmpje van 62 seconden is al ruim 330.000 keer bekeken.