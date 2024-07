Kermis

Brand op kermis in Uden: loterijspel vat vlam

Op de kermis in het Brabantse Uden is donderdagmiddag brand uitgebroken. Door onbekende oorzaak ontstond er brand in een kermiskraam met een loterijspel. Dat gebeurde rond 14.30 uur, melden ooggetuigen.

De kraam is opgesteld op de Udense Markt. Toegesnelde brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Over de schade is nog niets bekend. Op een foto is te zien hoe de brandweer in de kraam aan het werk is. De prijzen, waaronder veel knuffelberen, zijn weggehaald.

Het doel van het spel is om de juiste loten te bemachtigen. Door papiertjes open te scheuren, verschijnen bekende plaatsnamen. Bepaalde plaatsnamen leveren punten en prijzen op. De kermis in Uden duurt nog tot en met zondag.