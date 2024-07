Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: dit is er veranderd in Castello dei Medici, het spookhuis van Europa-Park

Geisterschloss, het spookhuis van Europa-Park, is getransformeerd tot Castello dei Medici. Gisteren vond de heropening van de darkride plaats. Toen kwamen al enkele scènefoto's naar buiten. Nu is er ook een onride-video van de volledige rit. Op verschillende plekken werden decors aangepast en scènes vervangen.

Het Duitse pretpark zorgde onder meer voor nieuwe lichteffecten én nieuwe schrikeffecten. Componist Hendrik Schwarzer heeft de soundtrack onder handen genomen. Verder komt het Italiaanse thema nu op meer plekken terug. Naast een hoop angstaanjagende figuren zien we onder meer de skyline van de stad Florence.

Wat ook opvalt, is dat de decors minder rommelig ogen dan voorheen. In de loop der jaren voegde Europa-Park steeds meer willekeurige griezelobjecten toen aan Geisterschloss. Ook kwamen er decorstukken gebaseerd op animatiefilm Happy Family, over een monsterlijke familie. Nu zit de darkride iets logischer in elkaar, al is het chaotische karakter niet helemaal verdwenen.



Haunted Mansion

De oorspronkelijke versie van de attractie werd destijds deels gebaseerd op Disney-spookhuis Haunted Mansion. Enkele Disney-verwijzingen zijn weggehaald, zoals zingende bustes met videoprojecties. Wel is er een effect toegevoegd dat we al kennen uit de Disney-parken: een standbeeld dat de bezoekers voortdurend aanstaart terwijl ze voorbijkomen.