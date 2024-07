BattleKart

Kartbaan met interactieve videoprojecties nu ook te vinden in Breda

BattleKart heeft een tweede locatie geopend in Nederland. Nadat het bijzondere kartconcept vorig jaar al geïntroduceerd werd in Utrecht, is er nu ook een BattleKart-vestiging in Noord-Brabant. Daar combineert men elektrisch karten met augmented reality: de baan wordt gevormd door videoprojecties.

Sinds deze maand is de kart-attractie te vinden in het Bredase evenementencentrum Breepark. De initiatiefnemers beloven een "unieke race-ervaring" dankzij "een innovatieve mix van technologie, gamen en virtuele werelden". "Simpel gezegd: je speelt Mario Kart, maar dan in het echt."

Het reguliere spel heet BattleRace. Daarnaast zijn er varianten ontwikkeld als BattleFoot, BattlePool, BattleColor, BattleSnake en BattleVirus. Er wordt gewerkt met sessies van vijftien minuten. De minimumlengte bedraagt 1.45 meter.



Uitrollen

Exploitant Nick Dubois blijft op zoek naar meer plaatsen in Nederland om het concept uit te rollen, laat hij aan Looopings weten. "Dat kan zowel als losse locatie of als integratie in bestaande activiteitencentra."