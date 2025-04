La Récré des 3 Curés

Frans pretpark bouwt op twee na hoogste vrijevaltoren van het land

Een pretpark in Frankrijk opent in juni de op twee na hoogste vrijevaltoren van het land. Het West-Franse attractiepark La Récré des 3 Curés bestelde een 80 meter hoge freefall tower bij de Oostenrijkse fabrikant Funtime. De eerste testritten zijn al achter de rug.

De toevoeging heet Tremor, wat 'beving' betekent. Per rit is er plek voor 24 personen. Waaghalzen storten straks in vier seconden naar beneden, met een topsnelheid van 105 kilometer per uur. In Frankrijk zijn alleen torens in Nigloland (100 meter) en Parc Spirou (90 meter) hoger.

Een video laat zien hoe de gigantische toren in delen arriveerde en vervolgens in elkaar is gezet. Hoewel de attractie inmiddels al getest wordt, moet er volgens het park nog een hoop gebeuren. "Denk aan werkzaamheden rond de toren, waaronder het decor", laat men weten.



Bobbejaanland

Op de plek van Tremor was eerder de thrillride Spoontus te vinden: een enterprise met liggende gondels, afkomstig uit Bobbejaanland. Die attractie sloot eind 2023. La Récré des 3 Curés opende vorig jaar nog een kinderachtbaan met dinothema: Jeepo Dino.