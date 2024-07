Walibi Holland

Volop foodtrucks in Walibi Holland deze zomer: bubble tea, kibbeling en beenham

Walibi Holland serveert deze zomer verschillende horecaspecialiteiten. Het gebruikelijke aanbod wordt aangevuld met meerdere foodtrucks. Daar zijn onder andere bubble tea, kibbeling en beenham verkrijgbaar. Verder bestaat het zomerse assortiment bijvoorbeeld uit frozen cocktails, smoothies en maaltijdsalades.

Een veldje achter de ingang van parkdeel Zero Zone fungeert als foodcourt. Bezoekers kunnen er terecht voor verse friet (5,25 euro), een pistolet beenham (6,25 euro) en een portie kibbeling (8,49 euro). Een beker bubble tea kost 7 euro. Het is mogelijk om zelf smaken samen te stellen of te kiezen voor de bestaande variant Brown Sugar Topioca.

In een schuur worden naast mixdrankjes (7 euro) ook ijskoude alcoholische versnaperingen aangeboden, zoals Flügel Ice (3,50 euro) en Watermelon Mojito (3,50 euro). Voor Grolsch Zomerzon vraagt men 7 euro. Bij het reuzenrad bevindt zich eveneens een bar. Even verderop staan verschillende soorten kroketten op het menu.



American pancakes

Horecacomplex Haciënda biedt deze zomer smoothies met groente en fruit aan (4 tot 6 euro), maar ook zeven soorten maaltijdsalades (7,95 euro). Eerder dit seizoen presenteerde Walibi al American pancakes en bubble slush in Speed Zone Off Road en vier soorten cocktails in het nieuwe restaurant Yummy Tummy.