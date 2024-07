Attractiepark Toverland

Toverland-reclamebord is plotseling leeg: tovenaar Merlijn gestolen

Toverland-tovenaar Merlijn heeft de benen genomen. Het Limburgse attractiepark lanceerde onlangs een opvallende reclamecampagne, waarbij het personage als tweedimensionaal object boven borden uitkomt. Op minstens één plek is de tovenaar gestolen: in Eindhoven staat nu een lege abri.

Alleen de skyline met enkele attracties bleef over. Ook de naam van het park is nog te zien. "Misschien kreeg Merlijn heimwee en is hij teruggekeerd naar Toverland", lacht een woordvoerster. Waarschijnlijker is dat iemand in Eindhoven of omgeving momenteel een bijna 2 meter hoge Merlijn-display thuis heeft staan.

"Hoewel dit natuurlijk niet de bedoeling is, zien we het als een eer dat iemand kennelijk zelf een Merlijn in huis wilde hebben", aldus de voorlichtster. In overleg met het advertentiebedrijf wordt gezorgd voor een oplossing. Naar verwachting keert Merlijn morgen terug.