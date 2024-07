Walibi Belgium

Walibi Belgium geeft buurtbewoners geen gratis abonnement meer

Walibi Belgium is gestopt met het verstrekken van gratis abonnementen aan buurtbewoners. Eerder ontvingen omwonenden van het attractiepark in Waver jaarlijks een seizoenspas waarmee ze kosteloos naar binnen mochten. Dit jaar laat het pretpark de buren betalen voor hun toegangsbewijzen.

Volgens Walibi is het niet langer mogelijk om het voordeeltje aan te bieden vanwege gewijzigde wetgeving op het gebied van belastingen. Wel kregen mensen uit de buurt tijdelijk de kans om een jaarabonnement aan te schaffen met een riante korting: in plaats van 210 euro betaalden ze 130 euro. Die actie is nu voorbij.

Het idee van de gratis abonnementen was dat buurtbewoners gecompenseerd werden voor geluids- en verkeersoverlast. Een klagende omwonende meldt aan Waalse media dat hij voortaan minder tolerant zal zijn voor overlast, nu zijn gezin niet meer gratis van het park kan genieten. Walibi wil zelf niet inhoudelijk reageren.