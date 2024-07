Kermis

Waterpeil te laag: bootje waterbaan klapt tegen de rand op Tilburgse kermis

Voor enkele bezoekers van de Tilburgse kermis is een vaartocht in een waterattractie pijnlijk afgelopen. Leslie Gerssen (27) uit Nijkerk stapte maandag met drie vrienden in een bootje van de boomstambaan Jim & Jasper's Wild Wasser. Door een te laag waterpeil knalde het vaartuig tegen de rand aan.

Gerssen en twee andere inzittenden hield er rugklachten aan over. Hij vertelt in gesprek met DPG Media hoe de boot niet werd afgeremd na de afdaling: de splash bleef uit. Daarop botste de boomstam op hoge snelheid tegen de constructie.

Na het incident bleef de attractie enkele uren gesloten. Gerssen ging in discussie met de eigenaar, die vertelde dat er een pomp was uitgevallen. De kermisbezoeker vermoedt dat een veiligheidssysteem niet goed heeft gefunctioneerd: bij het zakken van het waterpeil zou direct de noodstop geactiveerd moeten worden.



Melding gedaan

Vanwege de twijfels over de veiligheid heeft hij een melding gedaan bij keuringsinstantie TÜV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die in Nederland toezicht houdt op attracties en toestellen. Toch is Jim & Jasper's Wild Wasser inmiddels gewoon weer operationeel.



De waterbaan staat tot en met zondag op het Spoorplein. Volgens een medewerker was er slechts sprake van een kleine storing. De gemeente Tilburg wijst erop dat de exploitanten zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun attracties.