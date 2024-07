Disneyland Paris

Video: Deadpool zet Marvel-gebied Disneyland Paris op stelten

De komst van Marvel-superheld Deadpool veroorzaakt bijzondere taferelen in Disneyland Paris. Waar de Marvel-personages in parkdeel Avengers Campus normaal gesproken vrij serieus zijn, zorgt Deadpool voor een komische noot en zelfspot. Hij deinst er niet voor terug om zijn collega's en de rest van het Disney-resort belachelijk te maken.

De Deadpool-films staan bekend om het breken van de zogenaamde vierde wand, waarbij de hoofdpersoon zich rechtstreeks richt tot het publiek en grappen maakt over de realiteit buiten de film. Daar gaat Deadpool in Disneyland Paris vrolijk mee door. Ook doet hij een extravagante dans op Ashes van Céline Dion.

Deadpool verschijnt zowel op de daken in het gebied als op de grond, tussen het publiek. Bovendien komt hij ongevraagd een kijkje nemen bij andere Marvel-shows, zoals Heroic Welcome en Guardians of the Galaxy: Dance Challenge. Internationale bezoekers zullen er weinig van meekrijgen: vooralsnog spreekt Deadpool alleen Frans.