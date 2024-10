Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris huisvest modeshow voor Paris Fashion Week

Disneyland Paris was dinsdagavond het decor van een grote modeshow. Ter afsluiting van Paris Fashion Week presenteerde het Franse modehuis Coperni de nieuwe lente- en zomercollectie in het Disneyland Park, bij het kasteel van Doornroosje. Vanwege het grootschalige media-evenement sloot het park eerder dan gewoonlijk.

In plaats van 21.00 uur gingen de poorten al om 20.00 uur dicht. Bovendien werden avondshows Disney Electrical Sky Parade en Disney Illuminations geschrapt. De besloten modeshow, die live te volgen was op het YouTube-kanaal van Coperni, startte om 22.30 uur.

Modellen maakten een rondje over Central Plaza, het plein voor het kasteel. Ondertussen werd gebruikgemaakt van fonteinen en vuurwerk. Tijdens de finale verscheen beroemdheid Kylie Jenner ten tonele, in een zwarte jurk. Topmodel Bella Thorne was eveneens aanwezig.



Mickey Mouse

Coperni is het modemerk van Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer. Ze kwamen ook met enkele items op de proppen die geïnspireerd zijn op Disney, waaronder een Mickey Mouse-handtas. Die is nu online te bestellen voor 650 euro.