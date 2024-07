Efteling

De Efteling in het klein: kunstwerk uit de 3D-printer

Stijn Gillis heeft de volledige Efteling nagemaakt als een 3D-model. Na jaren werken aan de digitale creatie kon hij een 3D-printer aan het werk zetten. Zo ontstond een zogenaamde microcity: een piepkleine versie van het Kaatsheuvelse attractiepark, met herkenbare attracties en andere bouwwerken.

"In 2018 heb ik een 3D-model van Symbolica gemaakt", zegt de creatieve Vlaamse pretparkliefhebber. "Van het ene model kwam het andere en na een tijd had ik plots de hele Efteling gemaakt." Op social media deelt hij een link naar de creatie. "Het is bedoeld om als een microcity te 3D-printen."

Gillis geeft aan dat sommige gedetailleerde gebouwen ook los geprint kunnen worden. "Ze zullen mooi staan op je bureau of kast." Het hobbyproject was voor de maker naar eigen zeggen een manier om nieuwe tekenprogramma's en functionaliteiten uit te proberen. "Nu is de tekening op een niveau dat ik het trots online wil zetten."



Geen geld

Hij geeft aan dat hij het model op den duur up-to-date wil maken als de Efteling verandert. Daarnaast heeft Gillis de ambitie om sommige onderdelen nog meer tot in detail uit te werken. Het downloaden van de zogenoemde MicroEfteling kost geen geld, maar de initiatiefnemer suggereert wel om een donatie te doen aan Villa Pardoes.