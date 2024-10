Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen plaatst vaste poorten tussen pretpark en vakantiepark

Attractiepark Slagharen heeft nieuwe toegangspoorten geïnstalleerd richting het vakantiepark. Op twee plekken in het Overijsselse pretpark verschenen recentelijk stalen hekken: een rode poort bij de supermarkt en een bruine poort bij speelhal Lucky Nugget.

Sinds vorig jaar is er een afscheiding tussen het attractiepark en de accommodaties. Die gaat 's avonds dicht, zodat bezoekers niet meer 's nachts zonder toezicht tussen de attracties kunnen dwalen. Waar eerder bouwhekken stonden, zijn inmiddels vaste poorten neergezet.

Tijdens halloween-evenement Western Nightmares vinden er extra controles plaats. Eén van de poorten gaat dan dicht. Bij de andere poort, naast de supermarkt, checkt een medewerker of personen beschikken over het juiste bandje. Op termijn is het de bedoeling om de toegang te automatiseren.