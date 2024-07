Speelpark Oud Valkeveen

Bedrijfsongeval in Noord-Hollands pretpark: monteur gewond bij repareren attractie

In het Noord-Hollandse familiepretpark Oud Valkeveen is vanochtend een monteur gewond geraakt. De medewerker was bezig met het repareren van de defecte attractie Ooigevaar, een dubbele vrijevaltoren van enkele meters hoog. Vorige maand liep de attractie vast door een technisch mankement.

Inzittenden moesten toen door de brandweer bevrijd worden. Oud Valkeveen liet vervolgens weten dat Ooigevaar tot nader order gesloten zou blijven. Vandaag vonden werkzaamheden plaats. Aanwezigen melden dat daarbij een luide klap te horen was. De gondel zou plotseling naar beneden zijn gekomen.

Uiteindelijk is de werknemer per ambulance afgevoerd, vertellen ooggetuigen. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Ooigevaar is afkomstig van Moser's Rides uit Italië. Het gaat om een relatief nieuw exemplaar: een oude attractie met dezelfde naam werd onlangs vervangen.



Commentaar

Woordvoerders van Speelpark Oud Valkeveen en de Nederlandse Arbeidsinspectie konden vanmiddag nog niet reageren op een verzoek om commentaar. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is niet betrokken bij het incident, omdat er geen brandweer werd ingeschakeld.