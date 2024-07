Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Bezoekers Slagharen kunnen na jaren weer naar goud zoeken

Een interactieve beleving in Attractiepark Slagharen is na jaren afwezigheid teruggekeerd. Bezoekers kunnen weer gebruikmaken van de Gold Mine, waar het mogelijk is om te zoeken naar goud. Voor 5 euro krijgen ze een zeefje en een bakje mee.

Daarmee gaan ze op zoek naar goudstukken, verstopt in bakken met water en zand. De betaalattractie, gelegen achter lanceerachtbaan Gold Rush, stamt uit de jaren negentig. Tijdens de coronacrisis ging de goudmijn dicht. Na ruim vier jaar is het concept nieuw leven ingeblazen.

Voor de gelegenheid kwam er een opknapbeurt met een vernieuwde uitstraling: Slagharen zorgde voor een nieuw likje verf, nieuwe planken en een nieuwe pomp. Wanneer bezoekers het gevonden goud inleveren, maakt een medewerker er een speciale gouden ketting van.