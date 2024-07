Disneyland Paris

Grofgebekte Marvel-superheld Deadpool tijdelijk aanwezig in Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft goed nieuws voor fans van Deadpool: bezoekers van het Disney-resort kunnen de grofgebekte Marvel-superheld tijdelijk ontmoeten in het Walt Disney Studios Park. Ter gelegenheid van de nieuwe bioscoopfilm Deadpool & Wolverine is Deadpool vanaf vandaag aanwezig in Marvel-parkdeel Avengers Campus.

"De gevatte huurling arriveert in Avengers Campus, vastbesloten om te bewijzen dat hij tussen de machtigste helden van de aarde past", zegt Disney erover. "Zal de brutale huursoldaat zich op zijn best gedragen? Waarschijnlijk niet. Of zal hij voor altijd verbannen worden van de Campus? Waarschijnlijk wel."

Op welke tijden het personage zich laat zien en hoelang hij blijft, wordt niet bekendgemaakt. De komst van Deadpool in Disneyland Paris is opvallend, omdat de Deadpool-films allesbehalve familievriendelijk zijn. Ze staan bekend om scheldpartijen en vulgaire humor bedoeld voor volwassenen. Alle Deadpool-films hebben in Nederland een leeftijdskeuring van 16 jaar en ouder.



Stokbrood

In Disneyland zal de superheld uiteraard geen grove scheldwoorden in de mond nemen. Bovendien draagt hij in zijn holster geen wapens, zoals in de films, maar - typisch Frans - twee stokbroden.



Om de release van de nieuwe film kracht bij te zetten, worden in de Skyline Bar van Marvel-hotel New York deze zomer twee Deadpool-cocktails geserveerd: Holy Snikt en Maximum Effort. Verder is er een geheime Deadpool-themabar die alleen te reserveren is door in de hotellobby een QR-code te scannen: The Fourth Wall at The Broom Room. Cocktails kosten daar 28 to 45 euro per stuk.