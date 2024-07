Walibi Holland

Video: Walibi Holland trapt zomeravonden af met gloednieuwe vuurwerkshow

In Walibi Holland is deze zomer een volledig nieuwe vuurwerkshow te zien. Voor het derde jaar op rij heeft het pretpark gezorgd voor een muzikaal vuurwerkspektakel om zomerfestival Lekkergaan af te sluiten. Woensdagavond vond de eerste zomeravond van het seizoen plaats.

Tijdens Lekkergaan blijft Walibi geopend tot 23.00 uur. 's Avonds treedt een dj op, rond 22.00 uur gevolgd door een bekende artiest. Dit keer was dat Stuk, de dj-act van Giel de Winter en Stefan Jurriens. Zij moesten hun optreden vroegtijdig stoppen omdat een meisje in het publiek was flauwgevallen.

Uiteindelijk kon het vuurwerk enkele minuten voor sluitingstijd alsnog starten, iets later dan gepland. De zeven minuten durende voorstelling werd geproduceerd door Spot On Shows uit Amsterdam. Voor de regie is opnieuw Jeffrey Erens verantwoordelijk. Naast vuurpijlen maakt men gebruik van lasers, vlammenwerpers en lichteffecten.



FeestDJRuud

Er zijn nog Lekkergaan-avonden op vijf woensdagen: 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus. Emma Heesters en Freddy Moreira staan twee keer op het podium. Verder komt FeestDJRuud langs. Walibi verkoopt online speciale avondtickets voor 21,75 euro, onder de noemer Half Day Half Price. Die zijn geldig van 16.30 tot 23.00 uur.