Avonturenpark Hellendoorn

Video: oude bekenden en nieuwe figuren op Zinderende Zomeravond in Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn pakt op vier zomeravonden uit met extra entertainment. Tijdens de Zinderende Zomeravonden - elke woensdag tussen 31 juli en 21 augustus - blijft het park geopend tot 20.00 uur. Er staan verschillende straatacts, meet-and-greets en shows op het programma, waaronder een muzikale eindshow.

Het entreegebied is omgedoopt tot Festivalplein. Daar vinden onder meer de Avonturenpark Dansshow en ontmoetingen met mascottes en kinderhelden plaats. Naast Hellendoorn-personages Baba, Bella en Roger de Avonturier komen deze zomer Bing, Flop en Buurman en Buurman langs.

Bij de Discovery Club is een oude bekende teruggekeerd van zijn wereldreis: Professor NulNix waagt zich aan enkele experimenten tijdens de Discovery Club Academie. In de buurt van wildwaterbaan Sungai Kalimantan kunnen bezoekers een steltloper tegenkomen. De High Dive & Stuntshow, die dit seizoen in het teken staat van spinning coaster RidderStrijd, wordt ook 's avonds opgevoerd.



Dragon Breath

Bij RidderStrijd zelf proberen ridders een draak te verjagen. De vastgeketende draak Balagos werd voorzien van een rookeffect. Hellendoorn heeft gezorgd voor extra horeca, waaronder de bevroren lekkernij Dragon Breath. Een avondticket van 17,95 euro is geldig vanaf 15.00 uur.



Tijdens de eindvoorstelling, die duurt van 20.00 tot 20.30 uur, komen alle figuren samen om te dansen op kinderliedjes. Ze krijgen gezelschap van een jong showballet. Met het achtergrondverhaal, over een mysterieuze lantaarn, wordt alvast geknipoogd naar het aankomende halloweenseizoen.