Attractiepark Toverland

Toverland viert twintigste verjaardag Booster Bike met bijzondere souvenirs

Booster Bike, de lanceerachtbaan van Toverland, bestaat twintig jaar in 2024. Het Limburgse attractiepark grijpt het jubileum aan voor het uitbrengen van enkele bijzondere souvenirs. Nadat eerder al Booster Bike-shirts, -petten en -pins werden gepresenteerd, komen er nu ook exclusieve producten.

De Booster Bike was in 2004 de eerste motorbike coaster van fabrikant Vekoma: een prototype. Bezoekers zitten voorovergebogen op motoren terwijl ze in minder dan drie seconden gekatapulteerd worden van 0 tot 75 kilometer per uur. "We koesteren deze bijzondere stalen achtbaan na twintig jaar nog steeds en dat doen we op bijzondere wijze", zegt een woordvoerder.

Het souveniraanbod wordt onder andere uitgebreid met geairbrushte Booster Bike-motorhelmen, waar volgens Toverland twaalf uur aan handwerk bij kwam kijken. Ze zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar voor 1495 euro per stuk, inclusief helmtas. Ieder exemplaar wordt voorzien van een serienummer en een gepersonaliseerde naam.



Mini

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er vanaf zaterdag 27 juli een mini-Booster Bike. "Deze groene blikvanger biedt ook de jongste avonturiers een eigen Booster Bike-ervaring", aldus de voorlichter. Eén motortje kost 94,95 euro. De oplage is "zeer beperkt". Beide items zijn ook te winnen via acties op de officiële Toverland-kanalen op Instagram en Facebook.



Tot slot biedt het park vanaf zaterdag echte Booster Bike-achtbaanwielen aan. Fans kunnen drie verschillende soorten wielen aanschaffen, zolang de voorraad strekt. De prijzen variëren van 50 tot 75 euro. "Extra bijzonder, want in het verleden hebben we nog nooit eerder items van deze achtbaan verkocht", meldt Toverland.