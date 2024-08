Kinderpretpark Julianatoren

Sprookjesweken in Julianatoren: pretpark kiest voor Disney-prinsessen

Een evenement in het Apeldoornse pretpark Julianatoren heeft een Disney-tintje. Tot begin september staan in het attractiepark de Sprookjesweken op het programma, met extra entertainment. Het uiterlijk van verschillende prinsessen werd gebaseerd op beroemde Disney-personages.

Zo kunnen bezoekers Sneeuwwitje, Assepoester en Belle tegen het lijf lopen. Ook Rapunzel en Tinkelbel laten zich geregeld zien. Ze ogen nagenoeg hetzelfde als de varianten in Disney-films en Disneyland Paris. Een bewuste keuze, vertelt parkdirecteur Jeroen Buter aan Looopings.

"We communiceren zelf niet over de vorm, maar van sommige personages lijkt de kleding inderdaad op die van Disney", geeft hij aan. "Dat mag formeel gezien, als het niet exact hetzelfde is. Kinderen zullen het wel herkennen. Als je met sprookjes bezig bent, dan zijn Disney-sprookjes voor onze doelgroep het populairst. Daarom hebben we hiervoor gekozen. Wat ons publiek wil, dat doen we."



Roodkapje

Buter benadrukt dat er ook andere sprookjesfiguren aanwezig zijn, zoals Roodkapje en Hans en Grietje. "We hebben niet alleen Disney-prinsessen. Bovendien zijn onze eigen Julianatoren-karakters er ook nog: Dino, Dina, Jul, Julia, Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin en Cas de Ranger. De sprookjes zijn een plus."



Op zes donderdagen in juli en augustus vinden de Sprookjes Zomeravonden plaats, tot 20.00 uur. Naast de reguliere sprookjesshows kunnen bezoekers dan kijken naar een extra theaterproductie van Van Hoorne Entertainment: Rapunzel, de Kleine Zeemeermin, Assepoester, Hans en Grietje of Doornroosje.