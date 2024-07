Kermis

Vrouw (23) ernstig gewond na val uit kermisattractie in Italië

Een 23-jarige vrouw heeft zeer ernstige verwondingen opgelopen door een val uit een kermisattractie in Italië. De kermisbezoeker maakte een ritje in de Topflip, een attractie van het type top spin. Door een mechanisch defect vloog ze uit de gondel, samen met een 18-jarige vrouw.

De twintiger is er slecht aan toe. Zij moest per traumahelikopter overgebracht worden naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar ze behandeld is op de intensive care. Volgens ooggetuigen vlogen de slachtoffers zo'n 5 meter door de lucht. Een 9-jarig meisje dat bij de attractie stond, raakte lichtgewond.

Het incident vond op zondag 14 juli plaats in de gemeente Borgo Valsugana, gelegen in de regio Trentino-Zuid-Tirol, ter gelegenheid van het San Prospero-festival. De Topflip werd verzegeld voor onderzoek. Uit respect voor de slachtoffers is ook de rest van de kermis na afloop gesloten.



Nalatigheid

De eigenaar van de attractie wordt verdacht van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. "We bidden dat de betrokkenen zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun dierbaren", schrijft burgemeester Enrico Galvan op Facebook.