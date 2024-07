Gardaland Resort

Monopoly in Gardaland-jasje: Italiaans pretpark presenteert eigen versie van bordspel

Gardaland komt met een speciale versie van bordspel Monopoly. In navolging van een hoop andere Europese pretparken en dierentuinen liet het Italiaanse attractiepark een eigen Monopoly-variant maken, met een beperkte oplage. Er zijn 1002 exemplaren gemaakt.

Het gezelschapsspel, geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, werd afgelopen week gepresenteerd ter gelegenheid van de 49e verjaardag van Gardaland. Naast de attracties hebben ook de themahotels en aquarium Sea Life een plek gekregen op het speelbord.

De prijs bedraagt 49,90 euro. Wie interesse heeft, kan terecht bij verkooppunten Camelot, Adventure Store en Mammut. Daarnaast is het spel verkrijgbaar in de online webwinkel van het park, de Gardaland eShop. Vooralsnog bestaat er alleen een Italiaanse uitgave.



Tractorritje

De goedkoopste attractie is Doremifarm, een tractorritje. Achtbanen Raptor en Oblivion vormen samen de duurste straat. In tegenstelling tot de meeste andere Monopoly-varianten zorgde Gardaland voor gepersonaliseerde pionnen, in stijl van de parkmascottes.