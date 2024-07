Merlin Entertainments

Britse pretparkgroep lanceert één commercial voor meerdere parken

In een nieuwe reclamecampagne van pretparkgroep Merlin Entertainments worden voor het eerst meerdere merken tegelijk gepromoot. Normaal gesproken kiest de Britse firma voor aparte commercials per bezienswaardigheid. Deze zomer verenigt men alle Britse Merlin-attracties.

Dat zijn Alton Towers, Chessington World of Adventures, Legoland Windsor, London Eye, Thorpe Park, Shrek's Adventure, Warwick Castle en verschillende vestigingen van Sea Life, Madame Tussauds en the Dungeons.

De bijbehorende reclamespot start met kinderen die thuis overduidelijk verlangen naar een dagje uit. Vervolgens worden ze door hun ouders meegenomen naar een heleboel dagattracties van Merlin in het Verenigd Koninkrijk. "Maak je klaar om ja te zeggen tegen écht plezier deze zomer, met Merlin", zegt een voice-over.



Reclameborden

De makers richten zich op gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. Het is de eerste globale merkcampagne van Merlin Entertainments ooit. Naast een tv-commercial op Britse zenders komt het concept ook voorbij op social media en reclameborden, waaronder bewegende displays in de Londense stations Euston en Waterloo.