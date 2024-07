Europa-Park Erlebnis-Resort

Mannen betrapt bij stelen van statiegeldflessen bij Europa-Park

Twee mannen hebben geprobeerd om een groot aantal statiegeldflessen te stelen bij het Duitse pretpark Europa-Park. Dat meldt de lokale politie. Een voorbijganger zag hoe iemand na sluitingstijd bezig was om een rolcontainer gevuld met flessen leeg te halen.

De goederen werden in een voertuig geladen dat naast de container geparkeerd was. Dat gebeurde op de Europa-Park-Straße, de straat waar het attractiepark gelegen is. De getuige schakelde de politie in. Agenten konden later een 44-jarige man aanhouden. Zijn handlanger wist te ontkomen.

Het voorval vond eerder deze maand plaats, op zondagavond rond 21.20 uur. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Op plastic wegwerpflessen en blikjes wordt in Duitsland tegenwoordig 25 eurocent statiegeld geheven. Er zijn dus behoorlijk veel flesjes en blikjes nodig om tot een riante buit te komen.