Kermis

Hawk Tuah Girl heeft nu al eigen souvenirs op de kermis

Een Amerikaanse internetmeme heeft binnen no-time de kermiswereld bereikt. Afgelopen maand ging een straatinterview met de 23-jarige Hailey Welch viral nadat ze de legendarische woorden "you gotta give him that hawk tuah and spit on that thang" sprak. Die quote staat nu al op kermisbeertjes.

Welch werd door een interviewer gevraagd wat een vrouw kan doen om een man gek te maken in bed. Haar antwoord - spuug erop - ging de wereld over: de originele video én talloze varianten werden vele miljoenen keren bekeken. De twintiger gaat nu door het leven als Hawk Tuah Girl.

Op de kermis zijn al knuffels te winnen met "Hawk tuah" erop. "Spit on that thang", staat eronder. Ze liggen onder meer in grijpmachines op de kermis in het Brabantse Uden, die nog duurt tot en met zondag 28 juli.