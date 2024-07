Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp stopt met papieren tijdschrift: abonnementhouders boos

Abonnementhouders van Diergaarde Blijdorp moeten een papieren tijdschrift gaan missen. De Rotterdamse dierentuin bracht afgelopen week de laatste editie van magazine De Giraffe uit. Er komt een digitale variant voor in de plaats, tot grote teleurstelling van abonnees.

Blijdorp spreekt over "een historisch moment". "Want het tijdschrift stopt in de huidige vorm en krijgt een eigentijds, digitaal jasje, onder de naam Mijn Blijdorp. Abonnementhouders horen hier binnenkort meer over." Uit de reacties op social media blijkt dat abonnees daar niet bepaald enthousiast over zijn.

"Jammer, ik wil geen online editie lezen", zegt Elsa van der Torren. "Er moet een mogelijk geboden worden om gewoon een papieren versie te kunnen blijven lezen", vindt Judith Overdijk. "Ik vind digitaal lezen een verschrikking." Sheila de Graaf: "Zou willen dat er een alternatief was voor mensen die hem wél in papieren variant wensen."



Feedback

Niemand zit op een digitaal tijdschrift te wachten, schrijft Lars Timmers. "Typisch weer eerst iets uitvoeren voordat er over nagedacht is en feedback is gevraagd." "Een verkeerde keuze", concludeert Gert Rijnberk. Nel Koppelaar heeft ook "liever een tijdschrift in mijn handen". Patty Kloosterman: "Geef de abonnees een keuze."



Blijdorp verdedigt de beslissing door aan te geven dat er nu minder papier gebruikt zal worden. "Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. We willen onze ecologische voetafdruk verminderen door ons papiergebruik te reduceren."



Tijgerkoppel

De allerlaatste uitgave van De Giraffe gaat onder meer over een nieuw tijgerkoppel, een nieuwe Afrikaanse volière en het nut van mest bij het beschermen van olifanten. Blijdorp vraagt momenteel 99 euro voor een jaarabonnement.