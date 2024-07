Gardaland Resort

Piratendarkirde Gardaland gaat over een maand dicht: toekomst onduidelijk

Bezoekers van het Italiaanse pretpark Gardaland hebben nog enkele weken de tijd om een vaartocht te maken in de piratendarkride I Corsari. Na zondag 18 augustus gaat de overdekte attractie dicht voor ingrijpende werkzaamheden. Wat er precies verandert, wil Gardaland nog niet zeggen.

Het lijkt erop dat I Corsari vervangen wordt door een nieuwe beleving. "De schepen van de zeerovers staan op het punt om naar nieuwe horizonnen te varen!", zegt het park er zelf over. "Volg ons om de verrassingen te ontdekken die we voor je in petto hebben en bereid je voor op een wereld vol nieuwe meeslepende avonturen."

De volledige naam van de attractie luidt I Corsari: la Vendetta del Fantasma. De opening vond plaats in 1992. Enkele jaren geleden, in 2018, onderging de darkride een make-over. Toen werden nieuwe effecten en decors toegevoegd. Het ritsysteem is afkomstig van fabrikant Intamin.



Jubileum

In 2022 was de attractie ook al geruime tijd buiten gebruik, toen vanwege "speciale werkzaamheden". Gardaland bestaat vijftig jaar in 2025. Vermoedelijk wordt dat jubileum gevierd met de vervanger van I Corsari. Tijdens de sluiting blijft het omliggende gebied wel toegankelijk.