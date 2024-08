Looopings

Looopings Playlist op Spotify wordt steeds langer: meer dan zestig uur aan pretparkmuziek

De officiële Looopings Playlist op Spotify heeft onlangs een mijlpaal bereikt: voor het eerst staan er meer dan duizend verschillende nummers in de afspeellijst. Wie alle tracks achter elkaar zou luisteren, zou meer dan zestig uur bezig zijn. In de lijst wordt de muziek van Europese attractieparken verzameld, van de Efteling tot Phantasialand en van Europa-Park tot Disneyland Paris.

Het gaat zowel om nummers die door de parken zelf zijn uitgebracht als bestaande themamuziek die in de parken wordt gebruikt. De afgelopen maanden kozen opvallend veel parken ervoor om soundtracks online te publiceren. Voorbeelden zijn Parc Astérix, Liseberg, Alton Towers, PortAventura World, Tanus Wunderland, Fantasiana, Jaderpark en Tripsdrill.

Disneyland Paris bracht het anthem van de theatershow Together: A Pixar Musical Adventure digitaal uit. Walibi Belgium kwam met de muziek van de attracties Popcorn Revenge, Kondaa en Pulsar op de proppen. Bobbejaanland lanceerde niet alleen het zomerlied Een Hoed Vol Avontuur, maar ook twintig (!) melodieën uit themadeel Land of Legends én de nieuwe wachtrijmuziek van de overdekte achtbaan Revolution.



Walibi Holland

Attractiepark Slagharen zette deze week in één klap negentien nummers online, afkomstig uit shows en parades. Twee nieuwe dancetracks in de lijst - Burn It To The Ground en Watch The Sun - worden gebruikt voor attracties in Walibi Holland: Speed of Sound en Spinning Vibe.



Looopings voegde bijvoorbeeld ook het lied Alles Voor De Show toe, afkomstig uit de Gert & James ZomerRevue in Plopsaland. Eén park is een vreemde eend in de bijt: Toverland stopte juist met het uploaden van nieuwe muziek naar streamingdiensten als Spotify.



Suggesties

In totaal telt de Looopings Playlist momenteel 1103 items, goed voor ruim 63 uur aan muziek. Het doel is om luisteraars onder te dompelen in sferen uit de Europese pretparkwereld. De lijst is te bereiken via looopings.nl/playlist. Suggesties voor nieuwe nummers kunnen gemaild worden naar playlist@looopings.nl.