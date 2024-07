Walibi Holland

Walibi Holland vraagt vloggers en bloggers om positief te zijn: 'Waar sláát dit op?!'

Walibi Holland heeft een bijzondere richtlijn opgenomen in het reglement voor vloggers en bloggers. Wie verslag komt leggen van het pretpark in de Flevopolder, krijgt het verzoek om positief te zijn. Dat ontdekten Myrthe Veth en Emile Vierus van de YouTube-talkshow Themepark Late Night. "Dit is het meest onprofessionele wat ik ooit in regels heb gelezen", grinnikt Vierus.

De pretparkliefhebbers brachten onlangs een bezoek aan het nieuwe Walibi-restaurant Yummy Tummy. Daar werd Vierus aangesproken door het personeel omdat hij aan het filmen was. "Toen dacht ik: huh? Ik sta hier op de meeste instagrammable plek van heel Walibi en ik mag hier niet filmen?" De werknemer in kwestie was allesbehalve vriendelijk. "Ik vond het niet heel beleefd."

De youtubers besloten later de officiële Walibi-regels erbij te pakken. Daarin staat dat medewerkers niet ongevraagd in beeld gebracht mogen worden. "Ik vind het een beetje een vaag verhaal." Voor de zekerheid zijn alle werknemers in het filmpje geblurd. Maar de presentatoren troffen ook nog iets anders aan.



Allergrappigste

"Dan zijn we eigenlijk nog niet eens bij het allergrappigste aangekomen. Blijkbaar staat er in de vloggerregels van Walibi: negatieve uitingen over het park, de attracties of personeel worden niet gewaardeerd." Veth vat het nog even samen: "Ja je mag komen vloggen, maar het moet wel positief zijn."



Andere parken gaan daar anders mee om, merkte Vierus. "Ik heb geen enkel ander pretpark gevonden waar dit in de regels staat. En terecht. Waar sláát dit op?!" Veth: "Als je zeker weet dat je een heel goed product aanbiedt, dan hoef je dat er toch niet in te zetten? Ja, ik vind het echt hilaar."



Weer typisch Walibi

Al met al konden de twee er wel om lachen. "Wederom gaat het weer om de toon en de manier waarop", zegt Vierus. "Het is weer lekker typisch Walibi." Zo'n zinnetje in het reglement spreekt boekdelen, vindt Veth. "En die toon... Wie heeft dat dan zitten typen?"



Het document met de regels, waarin ook de zinsnede over negatieve uitingen staat, eindigt als volgt: "Wanneer de medewerkers van Walibi Holland tijdens je bezoek aan het park zien dat je je niet aan bovenstaande regels houdt, word je van het park verwijderd." Vierus: "Je moet wel positief zijn! Ik vraag me wel af hoeveel vloggers en bloggers er op dit moment eigenlijk in overtreding zijn in hun ogen."