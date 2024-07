Plopsaland Resort Belgium

Video: Samson en Marie terug in Plopsaland voor Zomershow met nieuw decor

De Samson & Marie Zomershow in Plopsaland De Panne staat deze zomer in het teken van wereldrecords. Net als vorig jaar krijgt Marie niet alleen gezelschap van de Burgemeester (Walter De Donder), maar ook van brandweerman Bill (Michiel De Meyer). Het decor is vernieuwd: op het podium van het Studio 100 Theater wordt nu gebruikgemaakt van bewegende led-schermen.

Volgens het verhaal komen Bill en de Burgemeester tot de conclusie dat ze nergens goed in zijn. Marie en Samson proberen de twee op te vrolijken door te suggereren dat ze een wereldrecord kunnen breken, om zo alsnog iets bijzonders te verwezenlijken. Dat loopt echter niet zoals gepland.

De veertig minuten durende voorstelling bevat zes liedjes: IJsjes, Naar Zee, Wij Zijn Bij De Brandweer, Alles Is Op, Olé Pistolé en de Samsonrock. De led-schermen worden eveneens ingezet bij twee andere producties die deze zomer in het theater spelen: de sprookjesmusical Sneeuwwitje en de Gert & James ZomerRevue. In beide voorstellingen is De Meyer ook te zien.



Première

Looopings sprak met Samson en Marie na de première. De Samson-show - gratis toegankelijk voor alle parkbezoekers - staat tot en met zondag 18 augustus één of twee keer per dag op het programma. Voor Sneeuwwitje en de ZomerRevue moeten aparte tickets gekocht worden.