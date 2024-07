Plopsaland Resort Belgium

Video: Gert & James ZomerRevue in première in Plopsaland De Panne

In Plopsaland De Panne is deze zomer ook na sluitingstijd iets te beleven. Naast de musical Sneeuwwitje, die afgelopen maand in première ging, kunnen bezoekers 's avonds kijken naar de Gert & James ZomerRevue. Gert Verhulst en James Cooke presenteren een bonte avond met sketches, verkleedpartijen en muziek.

Ook Ruth Beeckmans en voormalig K3-zangeres Karen Damen staan op het podium, net als de twee hoofdrolspelers van Sneeuwwitje: Ianthe Tavernier en Michiel De Meyer. Laatstgenoemde acteur speelt deze zomer in maar liefst drie Studio 100-producties: hij is ook onderdeel van de Samson & Marie Zomershow.

De ZomerRevue ging zondagavond in première. Plopsaland spreekt over "een zomerse avond glitter en humor". Looopings kan alvast een voorproefje laten zien. Ook verschenen de hoofdrolspelers voor de camera, waarbij Verhulst antwoord gaf op de vraag: hoe is het om na honderden Samson-shows met iemand anders op het podium te staan in het attractiepark?



Spotify

Tickets kosten 39 tot 65 euro per persoon, afhankelijk van de categorie. Er staan nog negen voorstellingen op het programma: donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juli en vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. De titelsong Alles Voor De Show is te beluisteren op Spotify en andere streamingdiensten.