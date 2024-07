Familiepark Mondo Verde

Tv-programma Radar duikt op misstanden bij attractiepark Mondo Verde: 'Tent moet echt dicht'

Tv-programma Radar besteedt deze week aandacht aan de problemen bij attractie- en dierenpark Mondo Verde. De Limburgse trekpleister ligt al een tijdlang onder vuur omdat de dieren in slechte omstandigheden gehouden zouden worden. Het consumentenprogramma van publieke omroep AvroTros besloot op de zaak te duiken.

De tv-makers spraken over de situatie met een dierenrechtenorganisatie, een gedragsbioloog en oud-medewerkers. Alle partijen maken zich ernstige zorgen over het dierenwelzijn in Mondo Verde, blijkt uit de videoreportage van ruim dertien minuten. De pijnpunten zijn bekend: verblijven bevinden zich pal naast luidruchtige attracties, dieren vertonen stereotiep gedrag en sommige plekken zijn in slechte staat.

Ex-werknemers delen anekdotes over de dierverzorging in het park, die volgens hen te wensen overlaat. Dieren zouden in sommige gevallen verwaarloosd worden. Men zet bovendien vraagtekens bij de vele dieren die achter de schermen worden gehouden, vaak in kleine hokken.



Verantwoorden

Gedragsdeskundige en bioloog Patrick van Veen geeft aan dat dierentuinen het opsluiten van wilde dieren altijd moeten kunnen verantwoorden, door aan natuurbehoud, soortbehoud of educatie te doen. "In ieder geval een aantal van deze elementen moet aanwezig zijn. En ik herken hier geen enkele daarvan."



Van Veen ontdekte bij zijn bezoek veel stereotiep gedrag bij de dieren, door stress of extreme verveling. Van verrijking is geen sprake. "Dit is diermanagement van dertig jaar geleden." Op een merkwaardige foto staat een cirkelvormig bloedspoor in het leeuwenverblijf: kennelijk liep een bebloede leeuw met een ingegroeide nagel voortdurend rondjes.



Goede reden

De bioloog benadrukt dat hij niet tegen dierentuinen is. Wel vindt hij dat dierenparken een goede reden moeten hebben om dieren tentoon te stellen aan het publiek. En als die er niet is? "Dan vind ik dat de tent echt dicht moet."



In de reportage worden ook beelden getoond van een Radar-uitzending uit 2009, over een papegaaienopvang in Veldhoven waar dieren slecht behandeld zouden worden. Degene die daar destijds verantwoordelijk was voor de vogels, is nu hoofd dierverzorging bij Mondo Verde. De directie van Mondo Verde wilde niet op camera reageren. Wel kwam er een schriftelijke verklaring.