Intamin is nieuwe eigenaar van Limburgse attractiebouwer ETF Ride Systems

Attractiebouwer ETF Ride Systems is overgenomen door een bekende naam uit de branche. Afgelopen week werd duidelijk dat de fabrikant verkocht is aan een andere partij, na het pensioen van eigenaar Ruud Koppens. Hij wilde niet zeggen om welk bedrijf het ging.

"Een particuliere familiegroep die nauw betrokken is bij de amusementsindustrie", luidde de cryptische omschrijving. Uit uittreksels van de Kamer van Koophandel blijkt dat ETF is ingelijfd door de gerenommeerde attractiefabrikant Intamin Amusement Rides uit Liechtenstein. Intamin is één van de meest prominente leveranciers van achtbanen en attracties in de wereld.

ETF Ride Systems - bekend van trackless darkrides - en ETF Machinefabriek zijn onderdeel van moederbedrijf Onroerend Goed Maatschappij E.T.F. Machinefabriek B.V. Die firma heeft sinds woensdag 10 juli een nieuwe aandeelhouder: Vanest Aktiengesellschaft in Liechtenstein, gevestigd op Landstrasse 126a.



Bestuursleden

Dat is ook het adres van Intamin. Bovendien zijn twee bestuursleden van Intamin, Patrick Spieldiener en Daniel Condito, op dezelfde datum toegetreden tot het bestuur van ETF. Bij de overname is afgesproken dat ETF Ride Systems een zelfstandige speler blijft, met een onafhankelijk imago.



Intamin werd opgericht in 1967. Voorbeelden van Intamin-attracties in de Benelux zijn Danse Macabre, Piraña, Fata Morgana en Pagode in de Efteling, Goliath in Walibi Holland, Dragonwatch in Toverland, Terra Magma in Bobbejaanland, Kondaa in Walibi Belgium en Amazonia in Bellewaerde Park.



Chiapas

In de rest van Europa kennen we bijvoorbeeld Toutatis in Parc Astérix, Movie Park Studio Tour in Movie Park Germany, Taron, Chiapas en Mystery Castle in Phantasialand, Fjord Rafting in Europa-Park, Expedition GeForce in Holiday Park, Colossos en Desert Race in Heide Park, Red Force in Ferrari Land en Uncharted in PortAventura Park.