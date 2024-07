Disneyland Paris

Personages uit Robin Hood en Tarzan tijdelijk te ontmoeten in Disneyland Paris

Disneyland Paris zet personages uit twee klassieke Disney-films in de schijnwerpers. Abonnementhouders van het Disney-resort krijgen de kans om de komende periode figuren te ontmoeten uit Robin Hood (1973) en Tarzan (1999). De bijzondere meet-and-greets zijn onderdeel van het concept Pop-Up Surprises.

Een aantal keer per jaar wordt het voormalige Bureau Passeport Annuel gebruikt als een exclusieve meet-and-greet-locatie voor abonnees. In september 2023 kwamen Tinkelbel en Oswald langs, begin dit jaar stonden de ontmoetingen in het teken van de Aristokatten en Frozen. In april draaide het fotopunt om de dansshow A Million Splashes of Colour.

De komende tijd is steeds een karakter uit Robin Hood en Tarzan aanwezig, in een speciaal decor. In het Tarzan-gedeelte was de afgelopen dagen de vrouwelijke gorilla Tuk te vinden, in het Engels bekend als Terk. Robin Hood werd tot op heden vertegenwoordigd door de naamgever én door leeuw Prince John, die we in Nederland kennen als Jan zonder Land.



Reserveren

Deze editie van Pop-Up Surprises duurt tot en met zondag 11 augustus. Vooraf een tijdslot reserveren is verplicht. Dat kan via het online abonnementsportaal van Disneyland. Jaarkaarthouders met een Bronze-pas zouden eigenlijk niet naar binnen mogen op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juli, maar Disney maakt een uitzondering zodat zij ook van het aanbod gebruik kunnen maken.