Disneyland Paris

Wereldwijde computerstoring zorgt voor problemen in Disneyland Paris: blue screen of death

Een wereldwijde computerstoring heeft ook gevolgen voor Disneyland Paris. Door problemen bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike kunnen Windows-computers na een update een blauw scherm met een foutmelding tonen, het zogenoemde blue screen of death. Disney-bezoekers ondervinden er vandaag op verschillende manieren last van.

In de Disney-parken wordt op veel plekken gebruikgemaakt van Windows-computers waar de beveiligingssoftware op draait. Vanochtend werkten de toegangspoortjes niet, waardoor de tickets van alle bezoekers handmatig gecontroleerd moesten worden. Dat zorgde voor veel vertraging bij de ingang.

Bij attracties functioneren de informatieborden met actuele wachttijden niet goed. Verder verschenen er blauwe schermen bij onder meer het Studio Theater, Stitch Live en Studio D in het Walt Disney Studios Park, maar ook op menuborden van veel restaurants. Fansite DLP Report publiceerde foto's van enkele getroffen locaties.



Callcenter

Daarnaast is het tijdelijk niet mogelijk om contact op te nemen met de klantenservice van Disneyland, valt te lezen op de officiële website. "Vanwege een wereldwijde IT-storing is ons callcenter niet bereikbaar. Wij stellen uw geduld op prijs." De Disney-parken zijn wel gewoon geopend. Ook entertainmentacts gaan vooralsnog door.