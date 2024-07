Walibi Holland

Vacature: Walibi Holland op zoek naar nieuw directielid

Walibi Holland zoekt een nieuwe directeur. Vanwege het recente vertrek van Gerben Kempenaar, directeur parkbestedingen, mist het directieteam momenteel een lid. Daarom staat nu een vacature open voor "een daadkrachtige leider die zich altijd inzet voor het meest optimale resultaat".

Een directeur parkbestedingen - officieel director park spending - houdt zich bezig met eten, drinken, souvenirs, games en verblijfsrecreatie. Het directielid is verantwoordelijk voor alle verkopen binnen het attractiepark en bungalowpark Walibi Village. Er worden drie afdelingen aangestuurd: horeca, retail en het vakantiepark.

Bovendien wordt de nieuwe directeur lid van het directieteam. "Waarin je meedenkt over Walibi-brede onderwerpen en zorgt voor aansturing van de organisatie en strategiebepaling voor de langere termijn", staat in de vacaturetekst. "Je denkt en werkt drie tot vijf jaar vooruit en houdt tevens dagelijks voeling met de operatie."



Tien jaar ervaring

Verder moet er onder meer aandacht zijn voor het volgen van de juiste procedures en het realiseren van een "adequate bezetting". Walibi vraagt om een afgeronde hbo-opleiding, tien jaar ervaring in een soortgelijke functie en inzicht in trends binnen de branche.



Het park biedt een contract van 38 uur per week, met een salaris op basis van de horeca-cao, een leaseauto en een bonusregeling. De rest van de Walibi-directie bestaat uit algemeen directrice Mascha Taminiau, marketingdirecteur Marc Guffens en operationeel directeur Toni Denneboom.



Communicatiemanager

Solliciteren kan via Walibi's vacaturesite. Daar staan ook nog een hoop andere vaste functies open, waaronder die van socialmedia-specialist, communicatiemanager, schilder, facilitair medewerker, commercieel medewerker, data-analist, monteur, business controller en teamleider inkoop.