Leveranciers

Nederlandse attractiebouwer ETF Ride Systems verkocht: eigenaar met pensioen

De bekende Nederlandse attractiebouwer ETF Ride Systems heeft een nieuwe eigenaar. Oprichter en algemeen directeur Ruud Koppens (67) gaat deze maand met pensioen. Omdat er geen opvolging beschikbaar was, besloot hij het bedrijf te verkopen aan een andere partij. Welke firma dat is, wordt voorlopig niet bekendgemaakt.

Op die manier probeert men ervoor te zorgen dat ETF Ride Systems in de markt het imago van een zelfstandige speler behoudt. De nieuwe eigenaar is in ieder geval "een particuliere familiegroep die nauw betrokken is bij de amusementsindustrie". ETF Ride Systems blijft een onafhankelijk bedrijf met hetzelfde team op dezelfde locatie: Nederweert.

Zusterbedrijf ETF Machinefabriek bestaat al sinds 1951. In 1998 kwam daar de attractiedivisie bij. Onder leiding van Koppens groeide de firma uit tot een prominente leverancier op het gebied van trackless rides: attracties met transportsystemen zonder zichtbare rails. In de loop der jaren werden meer dan 750 installaties gerealiseerd.



Symbolica

Bekende voorbeelden zijn Symbolica in de Efteling, Challenge of Tutankhamon en Popcorn Revenge in Walibi Belgium, Maus au Chocolat in Phantasialand en Street Mission in PortAventura. Ook het Efteling-sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer maakt gebruik van ETF-technologie.



In een afscheidsbericht wordt de technische betrouwbaarheid van ETF-attracties geroemd. "Met een indrukwekkende beschikbaar van 99,5 procent en lage onderhoudskosten."



Nieuw product

De oprichter wil naar eigen zeggen meer tijd doorbrengen met zijn vrouw, drie kinderen en vijf kleinkinderen. Bij het verlaten van het bedrijf kondigde hij ook een nieuw product aan: Koppens leidde de afgelopen maanden de ontwikkeling van de zogeheten dynamic mover.



Dat is een voertuig met een hogere snelheid, grotere acceleratie, meer rotaties en de mogelijkheid om hellingen te trotseren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een spoor in de vloer. De officiële presentatie vindt in september plaats tijdens pretparkbeurs IAAPA Expo in Amsterdam.