PortAventura World

Nu ook betaalde reserveringen bij shows in PortAventura World

Na Disneyland Paris laat nu ook PortAventura World bezoekers betalen voor zitplaatsen bij theatershows. Het Spaanse pretparkresort lanceerde onlangs de service PortAventura Prime Seat. Wie daar gebruik van maakt, krijgt gegarandeerd een zitplek bij een voorstelling.

De theaterzalen in PortAventura Park kunnen op drukke momenten helemaal vol zitten. Met een betaalde reservering hoeven bezoekers niet bang te zijn dat ze weggestuurd worden: ze mogen dan plaatsnemen op speciale voorkeursstoelen.

Op dit moment zijn bij drie producties Prime Seats beschikbaar: West Gold Frenzy in parkdeel Far West, Magic Bubble in Templo Mágico en Dreams and the City in Gran Teatro Imperial. Bij de laatstgenoemde show zijn bijvoorbeeld 36 stoelen aangeduid als Prime Seats.



Tarieven

De optie is te bestellen met behulp van de officiële app van PortAventura World. Men hanteert wel andere tarieven dan de concurrentie: waar Disney 15 euro per persoon wil zien, nemen de Spanjaarden vooralsnog genoegen met 2,99 euro.