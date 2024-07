Attractiepark Toverland

Nieuwe reclameborden Toverland zijn eyecatcher dankzij enorme tovenaar

Toverland trekt de aandacht met bijzondere reclameborden. In de binnensteden van Venlo en Eindhoven zijn speciale reclamezuilen geïnstalleerd, waarbij tovenaar Merlijn boven het bord uit lijkt te stijgen. Zijn handen, gezicht en staf zijn als het ware op de display geplakt.

De uiting is onderdeel van de zomercampagne van het Limburgse attractiepark, vertelt een voorlichtster aan Looopings.nl. "Merlijn is in deze campagne veelvuldig te zien, dus daarom hebben we ervoor gekozen om hem extra in het oog te laten springen."

Het personage zelf is bijna 2 meter hoog. Op de achtergrond zijn achtbaan Fenix en parachutetoren Dragonwatch zichtbaar. Helemaal onderaan prijkt het logo van Toverland. Verder wordt vermeld dat het park veertig attracties en shows te bieden heeft. Het concept wordt 2D-abri genoemd, zegt de woordvoerster.



Summer Feelings

Toverland is tot en met zondag 25 augustus dagelijks geopend tot 21.00 uur voor het zomerfestival Summer Feelings, met extra entertainment. Entreegebied Port Laguna blijft tot 22.00 uur toegankelijk. Bovendien is het wederom mogelijk om te blijven slapen in het Pop-Up Summer Camp, een tijdelijke camping.