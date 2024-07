Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen opent nieuwe snoepwinkel Cowboy Candy Shop

Na Movie Park Germany en Bobbejaanland heeft ook Attractiepark Slagharen een nieuwe snoepwinkel. Vanaf vandaag kunnen bezoekers van het Overijsselse pretpark rondsnuffelen in de Cowboy Candy Shop, gelegen tegenover waterattractie Expedition Nautilus.

De opening vond vanochtend om 11.00 uur plaats. Slagharen belooft "snoepsoorten die je normaal gesproken niet zo snel in de winkels zou tegenkomen". "Zo is het mogelijk om rivierstenen van karamel te eten en om zilveren amandelen te proeven."

Het vernieuwde interieur bestaat uit houten vaten en kisten, met een touwnet aan het plafond. Zoetekauwen kunnen zelf snoep scheppen uit de tonnen. Per 100 gram betalen ze 4,50 euro. Volgens Slagharen is het assortiment hier anders dan in de snoepwinkel in de Main Street, Sweeny's Sweeties.



Zusterparken

In het verleden droeg de locatie, gelegen naast de Photo Saloon, de namen Chocolate Factory en Candy Factory. Hetzelfde concept wordt sinds afgelopen voorjaar al gehanteerd in de twee zusterparken van dezelfde eigenaar: de Candy Company in Bobbejaanland en de Cowboy Candy Shop in Movie Park.