Walibi Belgium

Walibi Belgium deelt plannen voor nieuwe themawereld Dock World: investering van zo'n 35 miljoen euro

In Walibi Belgium wordt gebouwd aan een nieuw themagebied met een prijskaartje van zo'n 35 miljoen euro: Dock World. Volgend jaar, als het pretpark vijftig jaar bestaat, opent een themawereld met als hoogtepunt een familieachtbaan van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Vandaag verschijnt het eerste deel van een making-of-serie op YouTube.

Daarin vertelt Walibi-directeur Jean-Christophe Parent dat bezoekers in het nieuwe havengebied niet alleen de nieuwe attractie zullen aantreffen, maar ook winkels en restaurants. "En we willen van de gelegenheid gebruikmaken om de thematisering van de Flash Back en de Psyké Underground te verbeteren."

Eerder kwamen al ontwerpen en technische tekeningen naar buiten dankzij een openbare vergunningsaanvraag. Op schuttingen rond de bouwplaats zijn eveneens diverse concepten zichtbaar. De YouTube-video bevat ook bewegende beelden uit computersimulaties, inclusief het verloop van de nieuwe achtbaan.



Wereld van water

Parent zegt dat er al drie jaar aan het project gewerkt wordt. Op het terrein verrijzen inmiddels de eerste gebouwen, waaronder het stationsgebouw. De volgende fase wordt het installeren van de achtbaanrail. Parent hoopt bezoekers onder te kunnen dompelen in "een thema dat de Pulsar en de Flash Back verbindt: de wereld van water".



Pulsar is een gelanceerde waterachtbaan van de firma Mack Rides, geopend in 2016. Boomstambaan Flash Back staat er al sinds 1995. De overdekte lanceerachtbaan Psyké Underground, recentelijk voorzien van een nieuwe trein, stamt uit 1982.