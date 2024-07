Boudewijn Seapark

Belgisch pretpark weigert vlogger uit angst voor negatieve verhalen: 'Nog nooit meegemaakt'

Boudewijn Seapark in België heeft een pretparkvlogger de toegang geweigerd. Youtuber Kevin Collier van Themepark Magic kocht vandaag een ticket voor het attractie- en dierenpark in Brugge, maar hij werd weggestuurd. De reden: het management vreesde voor negatieve verhalen en vervelende media-aandacht. Collier maakte in april een videoreportage waarin hij de slechte staat van het park liet zien.

Die beelden werden opgepikt door Looopings en nagenoeg alle Vlaamse media, waarna Boudewijn Seapark wekenlang door het slijk werd gehaald. Directeur Lars van den Ham was bang voor een herhaling van zetten. Daarom gaf hij zijn medewerkers de opdracht om Collier buiten te zetten. "Het kortste pretparkbezoek ooit!", schrijft de verontwaardigde videomaker op social media.

Hij had naar eigen zeggen geen verkeerde intenties: het was juist de bedoeling om alle verbeteringen in het park in beeld te brengen. "Jammer dat een eerlijke mening niet wordt geapprecieerd...", aldus Collier. Hij kreeg zijn entree- en parkeergeld terug. Parkmanager Van den Ham geeft in gesprek met Looopings aan dat het niet de bedoeling is dat de youtuber onaangekondigd langskomt.



Storm van negativiteit

"Het vorige filmpje heeft een enorme storm van negativiteit veroorzaakt in de media, waar we heel veel last van hebben gehad", zegt de manager. "Terwijl sommige aangestipte zaken helemaal niet klopten, zonder dat we in de video een weerwoord konden geven. Dat neigt naar smaad en laster."



Maar een vlogger mag toch gewoon filmen wat hij aantreft en daar zijn mening over geven? "Je hebt als youtuber ook een verantwoordelijkheid om feiten te checken, je kunt niet voor eigen rechter spelen. We hebben allerlei partijen over ons heen gekregen, mijn personeel kwam in zak en as te zitten. Meerdere medewerkers zeiden: ik kap ermee, ik werk mezelf uit de naad en dan komt er zo'n verhaal in de krant. Dat willen we niet nog een keer."



Achterstand opgelopen

Bij het verschijnen van de veelbesproken video beloofde Boudewijn Seapark dat de meeste pijnpunten binnen enkele weken opgelost zouden zijn. "Er is heel veel gebeurd, maar we zijn er nog niet", geeft Van den Ham aan. "Door de afbraak van de Oberbayernzaal heeft het technische team een achterstand opgelopen. We zijn nu keihard aan het werk om het in te halen. En er moeten zeker meer investeringen komen. Daarvoor zijn al voorstellen naar Spanje gestuurd." Het park heeft een Spaanse eigenaar: parkengroep Aspro.



Volgens de directeur is pretparkfanaat Kevin Collier welkom om in september alsnog een kijkje te komen nemen, als meer projecten zijn afgerond. "Dan leid ik de beste meneer graag zelf rond. We zijn misschien niet het mooiste park van België, maar in de beleving van een kind kun je nog steeds een fantastische dag hebben."



Misschien inschattingsfout

Staat directeur Van den Ham nog steeds achter het weigeren van de videomaker? "Wat mij betreft hebben we hem niet heel veel onrecht aangedaan. We weigeren wel meer mensen, bijvoorbeeld ook dierenactivisten die voor overlast zorgen. Maar misschien heb ik een inschattingsfout gemaakt en kwam hij eigenlijk een fantastische video opnemen."



Collier vertelt aan Looopings dat hij inderdaad van plan was om een genuanceerd en objectief beeld te schetsen. "Ik wilde juist de positieve veranderingen van de afgelopen maanden in beeld brengen, zoals schilderwerk, straatwerk en andere opknapbeurten. Ik stond daar niet met kwade bedoelingen."



Foto's in kassahokje

De youtuber zag foto's van zijn hoofd hangen in het kassahokje van Boudewijn Seapark: een surrealistische ervaring. "Daarop stonden screenshots uit de video en een profielfoto van LinkedIn, met de melding dat ik het reglement overtreden zou hebben omdat ik zonder toestemming gefilmd had. Een parkverbod omdat ik mijn mening gaf: zoiets heb ik nog nooit meegemaakt." Collier trekt zich er verder niets van aan. "Ik blijf mijn hobby gewoon objectief uitoefenen."