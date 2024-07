Europa-Park Erlebnis-Resort

Spookhuis Europa-Park gaat Castello dei Medici heten: heropening op 25 juli

Geisterschloss, het klassieke spookhuis van Europa-Park, gaat binnenkort weer open na een grote renovatie. De attractie in het Italiaanse themagebied krijgt een andere naam, passend bij een vernieuwd achtergrondverhaal: Castello dei Medici. Op donderdag 25 juli vindt de heropening plaats.

Het verhaal hangt samen met de Adventure Club of Europe, een fictief genootschap van ontdekkingsreizigers. De laatste jaren worden nagenoeg alle thematische ontwikkelen in het Duitse pretpark gekoppeld aan die club. Het spookhuis moet het middeleeuwse paleis van de Italiaanse familie Medici voorstellen, gelegen in Florence.

Volgens verhalen wist de familie rijkdom te vergaren met behulp van zwarte magie: het opofferen van onschuldige zielen om zelf onsterfelijk te worden. Het paleis, waar al honderden jaren niemand meer binnen is geweest, zou vervloekt zijn.



Horrorthema

Geisterschloss is sinds januari dicht. Op Veejoy, het streamingplatform van Europa-Park, staat nu een ruim vijf minuten durende video waarin het thema wordt geïntroduceerd. De korte horrorfilm bevat geen beelden van de attractie. In maart kwamen wel enkele ontwerpen van de vernieuwde decors naar buiten.