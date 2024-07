Liseberg

Afgebrand waterpark in Zweden moet in 2026 alsnog opengaan

Het Zweedse pretpark Liseberg verwacht de afgebrande waterwereld Oceana in 2026 alsnog te kunnen openen. Eigenlijk had het overdekte waterpark dit jaar af moeten zijn, maar in februari werd een groot deel van de constructie verwoest door een enorme brand. Daarbij kwam een medewerker om het leven.

Al snel na de gebeurtenis sprak het Liseberg-bestuur de intentie uit om Oceana te herbouwen. Deze week is daarover ook een formele beslissing genomen: Oceana zal naar verwachting voltooid worden in 2026. De afgelopen maanden is de bouwplaats opgeruimd. Ook vond er uitgebreid onderzoek plaats.

Daaruit blijkt dat het financieel gunstiger is om Oceana af te maken dan het restant te slopen en opnieuw te starten met een alternatief project. "Een complete revisie zou enorme afschrijvingen met zich meebrengen", aldus Liseberg. "Dat is ook niet te rechtvaardigen vanuit het oogpunt van duurzaamheid."



Eigenlijk geen alternatief

In de herfst moet de herbouw beginnen. "We denken dat we nu voldoende gegevens hebben om een gedegen besluit te kunnen nemen", zegt algemeen directeur Andreas Andersen. "Op basis van de verschillende scenario's die we hebben ontwikkeld, is er eigenlijk geen alternatief voor het voltooien van het project."



Het uitgangspunt is dat Oceana in grote lijnen op dezelfde manier wordt opgebouwd als oorspronkelijk de bedoeling was. Er komen wel enkele wijzigingen. "We denken dat we de kosten van de wederopbouw kunnen dekken, maar het proces zal complex en lang worden", vult Andersen aan. De resultaten van onderzoeken naar de oorzaak van de brand worden verwacht in het voorjaar van 2025.