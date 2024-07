Madurodam

Nieuwe strategie voor Madurodam: herpositionering als volwaardig attractiepark

Madurodam presenteert zichzelf voortaan als een volwaardig attractiepark. Veel Nederlanders kennen de Haagse trekpleister alleen van de miniatuurstad, maar de laatste jaren is veel geïnvesteerd in overdekte themabelevingen. Een nieuwe merkidentiteit moet ervoor zorgen dat het publiek snapt wat het park te bieden heeft.

"Een heuse perceptieshift", staat in een persbericht. "Madurodam presenteert zich nu vol trots als volwaardig attractiepark met nieuwe, grote attracties over Nederland." De bijbehorende slogan luidt "Dat had je niet verwacht, hè?!".

Die leus komt ook voorbij in een nieuwe commercial, waarin een meisje aan haar vader vertelt wat ze allemaal heeft meegemaakt. "Hè, maar je was toch in Madurodam, met van die kleine gebouwtjes en zo?", reageert hij sceptisch. "Kom langs en ontdek al onze grote attracties", zegt een voice-over. Het spotje eindigt met het Madurodam-logo, waar de term Attractiepark aan toegevoegd is.



Diepgeworteld

Het park is al langer bezig om het miniatuurimago van zich af te schudden, tot nu toe zonder veel resultaat. "De associatie van Madurodam en miniaturen blijkt zo diepgeworteld, dat een expliciete campagne nodig is", zegt een woordvoerster. Ze benadrukt dat Madurodam geen park is met achtbanen of andere thrillrides.



"Wij zijn geen park voor thrillseekers, maar een attractiepark waar je op een unieke manier de mooiste verhalen van Nederland beleeft." De campagne, die deze week van start gaat, moet verouderde associaties weerleggen "door hele expliciete tegenstellingen in beeld te brengen".